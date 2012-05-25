Наталья Водянова сыграет любовницу Маяковского

Топ-модель и филантроп Наталья Водянова сыграет любовницу Владимира Маяковского в фильме «Маяковский», продюсированием которого занимается актриса Чулпан Хаматова. Чулпан Хаматова, которая недавно кардинально изменила прическу, представила в российском павильоне Каннского кинофестиваля-2012 проект «Маяковский». Актриса театра «Современник» является продюсером, соавтором сценария и идейным вдохновителем фильма-биографии о великом поэте-футуристе. Режиссером фильма стал Александр Шейн – супруг Чулпан Хаматовой. По словам Шейна, Лилю Брик должна сыграть сама Чулпан Хаматова, однако актриса пока сомневается. Но на роль любовницы поэта Татьяны Яковлевой уже утверждена русская топ-модель Наталья Водянова. Кто сыграет Владимира Маяковского, пока неизвестно. По словам режиссера, он хотел бы «найти нового героя, свежего человека». Источником вдохновения для картины, по признанию Александра Шейна, стала фраза поэтессы Марины Цветаевой, которая сказала о Маяковском, что «13 лет человек убивал поэта, а на 14-й год встал поэт и убил человека». Создатели намерены сделать фильм о душевной борьбе страдающего человека. Что касается сюжетной линии, то ее снабдят подробностями про любовь и шпионов, «чтобы смотреть было интересно». Проект полностью финансируется частным лицом, имя которого не раскрывается. Государственных денег в проекте «Маяковский» нет. Создатели не уточнили бюджет, однако заметили, что он «достаточно большой даже по европейским масштабам», поскольку в картине будет воссозданная эпоха. Сценарий писался пять лет, но сейчас проект уже находится в стадии активной подготовки, масштабные съемки должны стартовать в конце этого года. А в прокате «Маяковский» появится в 2014 году.