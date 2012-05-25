Путин чуть не утонул на Валдайском озере

Владимир Путин во время празднования своего дня рожденья в 2010 году стал участником авиапроисшествия. Так, в 2010 году Путин отмечал свои именины в резиденции, расположенной под Валдаем. Также его в частном порядке посетил и Сильвио Берлускони. Для того же, чтобы доставить всех гостей Путина в его резиденцию, использовали самолет Бе-200. Когда же самолет уже садился на озеро Валдайское, то случился серьезный инцидент – самолет был поврежден и начал тонуть в озере. Пилоты для спасения себя и пассажиров выбросились на мель. Путина же и его гостей спасли дежурившие поблизости спасатели МЧС. Сведения же про случившееся умалчивались, так как предание огласке этой информации не соответствовало предвыборной кампании Владимира Путина. Для сокрытия сведений про катастрофу МЧС распространили легенду про то, что на озере проводились учения. На данный же момент сведения про пострадавших и погибших в той катастрофе также отсутствуют.