Клочкова считает Януковича импозантным мужчиной

Во время интервью спортсменка Яна Клочкова призналась, что ей трудно одной воспитывать сына. "Приходится выполнять роль мужчины. В каких-то моментах бывает сложно. Я ребенку как мать не могу дать то, что может дать отец". Также Яна призналась, что ей не нравится слово "залетела". "Мне это слово очень не нравится. Я хотела этого, поэтому у меня так и произошло", - отметила спортсменка. Клочкова, сообщила, что прекрасно понимает, что ее мужем может стать другой человек, не отец ребенка. "После рождения ребенка я поняла, что мужчина должен отвечать за свои поступки. Теперь когда у меня есть ребенок, конечно, естественно я не только о себе думаю а об отце своему ребенку, поэтому я уже думаю с этой позиции. Я сейчас, естественно, не одна..." На вопрос о том есть ли у нее друзья в тусовке, Клочкова назвала другую спортсменку - гимнастку Лилию Подкопаеву. "Может быть, только Лиля Подкопаева с которой мы общаемся не первый год, давно знаем друг друга с тех пор как еще как Лиля выиграла свои первые медали, потом я выиграла, это действительно человек который в тяжелый момент.. . ну разные у нас были случаи в жизни, но жизнь нас не развела". Говоря о неудавшемся браке Подкопаевой, Яна призналась, что сначала была введена в заблуждение. "Сначала я не приняла Лилину сторону, я приняла сторону Тимофея, но потом, так сказать, может быть лучше разобралась в человеке. Жизнь знаете, расставляем все на свои места. Я сделала такой выбор, потому что на то были причины". В конце интервью, когда у спортсменки спросили, не получала ли она денег за участие в предвыборной кампании Виктора Януковича, та поспешила опровергнуть эту информацию. И заявила, что считает президента "импозантным мужчиной".