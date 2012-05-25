Собчак сравнила себя с участницей "Евровидения"

Ксения Собчак сравнила себя с конкурсанткой «Евровидения» из Дании Солуной Самей. Похоже, телеведущая готова покорить и музыкальный олимп. Пока знаменитости обсуждают выступление «Бурановских бабушек» в полуфинале конкурса «Евровидение», Ксения Собчак удивляется своему необычному сходству с певицей из Дании Солуной Самей, выступавшей под номером 13 и прошедшей в финал. «Посмотрела "Евровидение". Поняла, что меня зовут Солуна и я из Дании. И мой номер – всегда 13. Реинкарнация при жизни? Оригинально», – пошутила телеведущая в «Твиттере». Ксения Собчак и Солуна Самей действительно похожи внешне, а вот голосовые данные российской телеведущей пока уступают певице из Дании. Кстати, Ксения Собчак уже пробовала себя в музыкальной карьере. Несколько лет назад она спела дуэтом с Тимати, а перед президентскими выборами в 2012 году вместе с Леонидом Парфеновым и Васей Обломовым записала рэп, посвященный Дмитрию Медведеву. 26 мая 2012 года состоится финал конкурса «Евровидение», в котором «Бурановские бабушки» поборются за победу. Букмекеры высоко оценивают шансы российских конкурсанток. Свои прогнозы о победителях полуфинала «Евровидения»-2012 высказывала в «Твиттере» и продюсер Яна Рудковская. Оказалось, что она ошиблась только в трех случаях из десяти.