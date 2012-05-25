Сегодня в Каннах покажут фильм украинца Сергея Лозницы

Сегодня в основном конкурсе Каннского кинофестиваля состоится официальный показ фильма "В тумане" украинского режиссера Сергея Лозницы. Фильм "В тумане" покажут в Большом Театре Люмьеров. Это второй фильм Сергея Лозницы, сняты по одноименной повести Василия Быкова. Первый фильм, вышедший в 2010 году, также попал в основную программу Каннского кинофестиваля, что стало дебютом Украины в основном конкурсе Канн. Татьяна Рамус показала себя на Каннском кинофестивале В фильме Лозница обращается к теме репрессий рабочего класса в советский период. По словам режиссера, изображение страданий народа он считает своим долгом. "Мой долг - говорить о прошлом, а значит, и о будущем. Потому что в советское время у деятелей искусства были весьма ограниченные возможности, чтобы правдиво осветить события, произошедшие в этот трагический период", - отметил Лозница.