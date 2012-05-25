Ляшко душил галстуком чиновника

Внефракционный нардеп Олег Ляшко поехал в город Гайворон Кировоградской области, чтобы обвинить председателя райсовета и председателя райадминистрации в коррупции, пишет ТСН-Особливе. "Лидер Радикальной провел "воспитательную работу" с чиновниками-толстяками: председателем райсовета Архипенко и председателем райгосадминистрации Кулиничем, которые обкрадывают людей в Гайвороне Кировоградской области", - говорится в видео, размещенном в Интернете. В частности, Ляшко набросился на чиновников с бранью, бил одного папкой с бумагами по голове и обливал водой, а другой пытался душить его же галстуком. "Все, кто обкрадывает людей - остерегайтесь! Я еду к вам", - написал Ляшко в Facebook.