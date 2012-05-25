Герман, Кулиняк и Руслана побывали похоронах Возницкого

25 мая 2012 во Львове на Лычаковском кладбище похоронили Героя Украины Бориса Возницкого. Телеграммы с соболезнованиями направили президенты Польши и Литвы, общественные организации, музейщики разных стран мира. Телеграмму с соболезнованиями от президента Виктора Януковича зачитала его советник Анна Герман. «Еще нескоро мы осознаем, какая это большая потеря. Пройдет немного времени и его именем будут называть объекты культуры », - сказал министр культуры Украины Михаил Кулиняк. Он отметил, что в ноябре обязательно состоится выставка скульптур Пинзеля. Председатель Львовской ОГА Михаил Костюк отметил, что очень мало людей могут заслужить всенародную любовь, как Борис Григорьевич. «Львов грустит, потому что нас покинул один из наших камертонов. Он имел великую милость от Бога и призвание - донести до нас произведения искусства, которыми могут гордиться картинные галереи мира », - сказал городской председатель Львова Андрей Садовый. На погребение пришло более тысячи человек: ученых, музейщиков, представителей власти, депутатов местных советов.