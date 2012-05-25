Волочкова призналась, что не может без страз

Анастасия Волочкова призналась, что не представляет своей жизни без дополнительного блеска, который ей дарят многочисленные стразы. В принципе о любви Анастасии Волочковой ко всему блестящему можно было догадаться и без столь откровенных признаний. Благодаря своей верности нарядам, расшитым кристаллами, балерина не раз попадала в рейтинги самых безвкусных российских знаменитостей. Тем не менее в «Твиттере» Анастасии Волочковой появилось новое доказательство маленькой женской слабости балерины – усыпанный стразами рюкзак. В комментарии к фото этого изящного аксессуара Анастасия написала: «Мой новый рюкзак... Не могу я без страз и здесь. Это я...» Возможно, именно с этим рюкзаком Анастасия будет ездить на дачу, где недавно вместе с Игорем Вдовиным открыла фонтанный сезон. С другой стороны, появление в гардеробе Анастасии Волочковой нового весенне-летнего аксессуара говорит о том, что балерине наконец-то повезло с шопингом и она купила вещь по сезону. Ведь еще недавно мы видели Анастасию в сапогах с меховой опушкой, которые не к месту появились в ее весеннем гардеробе.