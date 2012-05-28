Жюри Каннского кинофестиваля назвало имена победителей

28 мая 2012, 08:49

Если присуждение высшей награды — "Золотой пальмовой ветви" — картине "Любовь" австрийского режиссера Михаэля Ханеке было фактически предрешено, то завоевание Гран-при фильмом "Реальность" итальянского режиссера Маттео Гарроне и Приза за лучшую режиссуру лентой "После мрака — свет" мексиканца Карлоса Рейгадаса вызывали на церемонии закрытия фестиваля нечто вроде шока. Принятыми решениями Каннский кинофестиваль в очередной раз подтвердил свою репутацию непредсказуемого и способного удивлять. Стоит отметить, что высокое качество фильмов, принявших участие в борьбе за высшие награды кинофорума, во многом и определили те трудности, с которыми столкнулось его жюри. В этом году жюри главной конкурсной программы возглавлял известный итальянский режиссер Нанни Моретти. Считается, что его личные кинематографические пристрастия сказываются на окончательном распределении призов. Получивший "Золотую пальмовую ветвь" фильм "Любовь" Михаэля Ханеке в драматической форме рассказывает об угасании двух пожилых людей, до конца своих дней сохранивших любовь друг к другу. Снятая с высочайшим мастерством и обладающая особой психологической глубиной, лента захватила лидерство еще в начальной стадии работы фестиваля и не отпускала его до финала. Нынешняя "Золотая пальмовая ветвь " — уже вторая в творческой карьере Ханеке. В 2009 году " он уже побеждал на Каннском фестивале с картиной "Белая лента". Присуждение второй по значению премии — Гран-при — фильму "Реальность" итальянского режиссера Маттео Гарроне стало полной неожиданностью. Картина повествует о владельце небольшой рыбной лавки в Неаполе — Лоренцо, который пытается попасть в качестве участника в знаменитое телевизионное реалити- шоу Big Brother. Режиссеру удалось создать особую атмосферу нервозного ожидания чуда, которое постепенно превращается в навязчивую идею и личную драму человека. Первоначально завоевавший Приз за лучшую режиссуру фильм "После мрака — свет" мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса считался аутсайдером нынешнего фестиваля. На просмотре Канн холодно встретил эту работу 40-летнего мастера: пресс-показ фильма завершился настойчивым неодобрительным гулом и свистом. В центре не имеющей стройного сюжета ленты — зажиточная семья, живущая в мексиканской глубинке. Карлос Райгадас признался, что при начале работы у него не было ни четкого плана, ни конкретных идей. "Все образы вышли из моего подсознания ", — заявил он на пресс-конференции. Тем не менее, моя картина о конце мира ". Приз жюри, который рассматривается как четвертая по значимости премия фестиваля, завоевала картина "Доля ангелов" британского режиссера Кена Лоуча. Лучшим актером признан датчанин Мадс Миккельсен, блестяще сыгравший в фильме "Охота " режиссера Томаса Винтерберга. Две румынские актрисы — Кристина Флутур и Космина Стратан — разделили Приз за лучшую женскую роль. Они сыграли в картине "За холмами " румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Этот же фильм бы удостоен Приза за лучший сценарий Каннского фестиваля.

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