Ксению Собчак не пускают на церемонию МУЗ-ТВ

В жизни телеведущей и оппозиционерки Собчак начались тяжелые времена. Ксению Анатольевну лишили работы сразу в нескольких крупных проектах. Так, 1 июня Собчак не появится на сцене «Олимпийского», где пройдет ежегодная музыкальная премия МУЗ-ТВ, которую Ксения вела четыре раза, в том числе в 2010-м и 2011-м гг. Любопытно, что на официальном сайте МУЗ-ТВ Собчак в афишах есть. По словам самой Ксении, когда она поинтересовалась, почему ее сняли с премии, ей ответили, что она сама все понимает. Также телеведущей пояснили, что «был звонок». В своем микроблоге Собчак сообщила, что гендиректор человек порядочный и решение принималось на другом уровне. Помимо этого, Ксения рассказала, что на днях она должна была вручать телевизионную премию «Тэфи» победителю в номинации «Лучший репортер», но и здесь ей пришлось услышать отказ, сообщают российские СМИ. Также в прессе появилась информация, что в скором времени Собчак покинет реалити-шоу «Дом-2», которое вела много лет – с ней не продлили контракт. Напомним, на кинематографической премии «Ника» Ксения Собчак задала Чулпан Хаматовой провокационный вопрос, который впоследствии стал причиной большого скандала.