Деми Мур и Эштон Катчер передумали разводиться

Похоже, что поклонницы Эштона Катчера и Деми Мур так и не дождутся объявления об их разводе. В этом месяце актера видели с женой минимум два раза, и они, если верить очевидцам, были очень рады видеть друг друга: мило общались и даже обнимались. Сейчас супруги, которые поссорились и не живут вместе с конца прошлого года, обсуждают что им делать дальше: разводиться или пытаться восстановить отношения. В принятии окончательного решения им активно помогают священники, которые считают, что брак еще можно сохранить.