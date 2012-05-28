Самой богатой женщиной планеты стала австралийка

В рейтинге самых богатых женщин мира от Business Review Weekly произошла смена лидера. На первую строчку попала 54-летняя австралийка Джина Райнхарт, сообщает УНИАН. Она унаследовала компанию по добыче полезных ископаемых Hancock Prospecting, основанную много лет назад ее отцом Лэнгом Хэнкоком. Состояние Джины оценено в 29 миллиардов долларов. По информации BRW, доходы Hancock за последний год утроились, благодаря тому, что компании удалось заключить несколько выгодных эксклюзивных контрактов, а цены на полезные ископаемые выросли. Австралийка потеснила лидера прошлого года Кристи Уолтон - владелицу сети супермаркетов Wal-Mart.