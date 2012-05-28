Британская актриса Кира Найтли обручилась с возлюбленным, клавишником группы Klaxons Джеймсом Райтоном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя 27-летней артистки Сару Кин. Кин сообщила представителям СМИ лишь то, что Найтли и ее бойфренд собираются пожениться, однако она не назвала ни даты, ни места проведения предстоящей свадьбы. Сама актриса пока не прокомментировала известие о будущем бракосочетании. Кира Найтли начала встречаться с участником Klaxons в 2011 году. До Райтона бойфрендом Найтли был актер Руперт Френд, с которым она познакомилась на съмках картины Гордость и предубеждение в 2005 году. Пара распалась в 2010 году.