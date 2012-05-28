Прокаева и группа «Nikita» ходят к одному мужчине

Певица Женя Власова и дизайнер Диана Дорожкина не доверяют свой имидж почти никому, сообщает «ТСН-особливе». Сами же стилисты признаются, что иногда со звездами сложно. "Очень трудно объяснить отечественным звездам, что им не нужно делать", – не скрывает мастер своего дела Евгений Фененко, который создает звездные образы от прически и макияжа до наряда. Среди его клиентов группа «Nikita», Влада Прокаева и много тех, чьи имена он не желает разглашать: "Работать с такими людьми – одно удовольствие. Не только ты радуешься результату, его видят все. И экспериментировать можешь более смело, чем с клиентом, который живет обычной жизнью". Секрет популярности у звезд Евгений объясняет своим трудолюбием. Клиенты называют его другом, а он никогда не забывает, что находится на работе: "Существует грань, которую не стоит переступать, – не ходить на кухню друг друга". Себя и своих коллег Фененко сравнивает с врачами, а богатым и знаменитым советует доверять профессионалам, ведь только тогда их образ станет по-настоящему звездным.