Тина Канделаки объедается на ночь лобстерами и осьминогами

Оказывается, Тина Канделаки любит основательно поужинать. Об этом свидетельствуют фото аппетитных блюд, которые Канделаки опубликовала в "Твиттере" поздно вечером в воскресенье. В начале весеннего сезона Тина Канделаки заявила, что хочет стать более спортивной. Каждое утро телеведущая публиковала отчет о своих тренировках и призывала поклонников следовать ее примеру. Но, судя по всему, Тина позволяет себе время от времени нарушать режим. Отступление от намеченной фитнес-программы произошло поздно вечером в воскресенье. Вместо того чтобы выбрать один из вариантов легкого перекуса на ночь, Тина Канделаки отправилась в ресторан, откуда вела настоящий гастрономический репортаж. Ужин начался фото лобстера, которое Тина прокомментировала: "Здравствуйте, вечерние калории!". Но лобстер оказался не первым и не последним блюдом в меню Тины Канделаки в тот вечер. Вскоре в "Твиттере" телезвезды появились фото фрикасе из осьминога, роллы с крабом и лангустины. Большинство знаменитостей уже перешли на более легкий - летний, тип меню, но Тина Канделаки по-прежнему предпочитает окрошке и лимонадам более сытные блюда. Видимо, телеведущая следует принципам питания модели Миранды Керр, которая уверена, что девушкам не стоит себе ни в чем отказывать.