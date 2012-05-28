Анджелина Джоли предпочла свадьбе работу

Свадьба Анджелины Джоли и Брэда Питта, намеченная на лето этого года, может не состояться. Когда Брэд Питт приехал на Каннский кинофестиваль, он ответил репортёрам, что все даты их с Анджелиной свадьбы - это только слухи и вымысел, поскольку они ещё не назначили день когда официально станут мужем и женой. Теперь понятна причина этого. Главной причиной неопределённости с датой свадьбы стал напряжённый график невесты. Вместо того чтобы скупать эксклюзивные свадебные аксессуары и готовиться к торжеству, Анджелина Джоли (Angelina Jolie) усердно работает и не знает, когда в её напряжённом графике найдётся свободное местечко для собственной свадьбы. Сейчас Анджелина Джоли и Брэд Питт вместе с шестью детьми живут в Лондоне, где актриса готовится к роли злой феи в фильме о Спящей красавице Maleficent. Она так занята, что не смогла сопровождать своего мужа на премьере его фильма в Каннах. Говорят, что Брэд Питт ужасно недоволен тем, что его возлюбленная не спешит под венец, по уши погрязнув в работе: после "Спящей красавицы" её ожидает вторая часть фильма "Солт", а следом ещё один проект. Сейчас ему придётся работать гораздо меньше чтобы быть рядом с детьми, ведь у супругов (пусть пока и не официальных) есть договорённость: пока один работает, второй сидит с детьми. Ну а свадьбу пока придётся отложить.