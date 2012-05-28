Ковер со свадьбы принца Монако выставили на аукцион

Красную ковровую дорожку, по которой князь Монако Альбер II и его возлюбленная Шарлен Уиттсток шли в день своей свадьбы, выставили на торги. Как пишет Nice Maten, благотворительный аукцион прошел в рамках торжественного приема Nights in Monaco 23 мая. Ранее местная пресса писала, что выполненный из новозеландской шерсти ковер длиной 14 метров, будет продан за сумму от 30 до 50 тысяч евро. Сейчас, после аукциона, данные об окончательное цене издания пока не приводят. Известно, что все средства, вырученные от продажи ковра, переданы в фонд имени князя Монако. Деньги затем будут потрачены на реализацию программ по защите окружающей среды. Помимо ковра на торжественном вечере продавались и ювелирные украшения. Альбер II и Шарлен Уитсток поженились 2 июля 2011 года. После свадьбы в СМИ стала появляться информация о том, что еще будучи невестой, Уиттсток, бывшая спортсменка из Южной Африки, пыталась сбежать от своего жениха, однако юристы и родственники пары категорически опровергли эти слухи. Князь позднее подал в суд на французское издание, распространившее ложную информацию о его отношениях с возлюбленной. Недавно монаршая семья также обратилась в суд с жалобой на британскую газету.