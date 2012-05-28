Анджелина Джоли представит свои ювелирные украшения на выставке

На сегодняшний день актриса Анджелина Джоли считается одной из самых известных женщин мира. Но при этом звезда не любит привлекать к себе лишнее внимание. Она нечасто позирует для глянца, на красных ковровых дорожках без необходимости не появляется. И поэтому новость о специальной выставке Энджи стала особо приятной для ее поклонников. 15 июля в Hotel de Paris, Монако, откроется выставка ювелирных украшений актрисы под названием Style of Jolie. Речь идет не о личных украшениях, а о ювелирных изделиях, созданных звездой в сотрудничестве с ювелиром Робертом Прокопом (Robert Procop). Как пишут таблоиды, некоторые украшения, представленные на выставке, можно будет даже приобрести. Прибыль от продажи поступит в один из благотворительных фондов Джоли. Коллекция Style of Jolie была представлена в прошлом году. В нее вошли различные колье с драгоценными камнями великолепных расцветок, в которых преобладают изумруд и янтарь, изысканные серьги и кольца из розового золота. Украшения не отличаются авангардным дизайном — Эджи предпочитает классику. «У нее талант, — расхваливает свою коллегу Прокоп, который создал помолвочное кольцо для Джоли. — С Анджелиной очень приятно работать: она дарит радость всем окружающим. К тому же для меня большая честь работать с человеком, который использует свои таланты для спасения других». Не забывает звезда и о своем женихе. По данным таблоидов, недавно актриса подарила Брэду Питту (Brad Pitt) вертолет. Дело в том, что вертолетная площадка в их французской резиденции простаивала без дела, вот Анджелина и решила сделать роскошный предсвадебный подарок. Впрочем, как заявил сам Брэд давеча на Каннском кинофестивале, с датой брачной церемонии они пока не определились: «Серьезно, мы еще не назначили день свадьбы».