Князь Монако Альбер II устроил фэшн-шоу

Князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлен побывали на традиционном вечере Amber Lounge. В последнее воскресенье мая в Монако прошла гонка чемпионата Формулы-1. 27 мая 2012 года за звание лучшего боролись пилотов: Себастьян Феттель, Дженсон Баттон, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Михаэль Шумахер, Марк Уэббер. По традиции открытие соревнований сопровождалось светскими мероприятиями. На одном из них побывал князь Монако Альбер II со своей супругой княгиней Шарлен. VIP-гостями монархов также стали босс Формулы-1 Берни Экклстоун, его две прекрасные дочери Петра и Тамара, актеры Ванесса Хадженс, Дженнифер Лоуренс и другие знаменитости. Изюминкой благотворительного вечера Amber Lounge, который прошел в фешенебельном отеле Le Meridien Beach Plaza, стал показ летних купальников марки Nichole de Carle London. Манекенщицы дефилировали перед гостями в трендовых купальных костюмах и, похоже, что княгине Шарлен понравились несколько моделей. А ведь она знает толк в этом виде одежды – напомним, что ранее княгиня Шарлен была профессиональной спортсменкой. Она является чемпионкой ЮАР по плаванию; неоднократно принимала участие в Олимпийских играх. Также на подиум в качестве моделей вышли и пилоты Формулы-1. Они продемонстрировали именитым гостям новую летнюю коллекцию мужской одежды от бренда Philipp Plein. Для мероприятия Amber Lounge княгиня Шарлен выбрала платье в стиле ретро от своей любимой марки Akris. Золотисто-янтарный look был весьма к лицу княгине. Ансамбль она дополнила аккуратными серьгами-люстрами из золота, босоножками карамельного цвета и маленьким клатчем. Папарацци, завидев княгиню в платье прямого кроя, тут же сделали множество снимков, а светские хроникеры высказали предположение о беременности Ее Высочества. Князь Альбер II тоже удивил своим look. Он надел весьма колоритный галстук с изображением городского пейзажа – смело и элегантно. Для вечера князь надел пиджак сапфирового тона, белую рубашку и белые брюки – очень яркий ансамбль.