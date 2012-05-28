Скандал вокруг Ксении Собчак разгорается все больше

Телеведущая и с недавних пор ярая оппозиционерка Ксения Собчак продолжает оставаться в центре внимания журналистов в связи с тем, что ее отстранили от ведения премии МУЗ-ТВ. Все выходные в блогах активно обсуждали этот скандал, который теперь уже получил продолжение - организаторы церемонии вручения ТЭФИ тоже отказались от услуг телеведущей. Несмотря на то, что Ксения Собчак уже четыре года являлась ведущей премии Муз-ТВ, а об ее участии в церемонии в этом году было известно задолго, руководство МУЗ-ТВ по невыясненным причинам решили разорвать контракт с ведущей в эту субботу. Об этом Ксения сообщила в своем твиттере (пунктуация и орфография сохранены): Меня сняли с премии МУЗтв. спрашиваю за что? -"ты сама все понимаешь. мы не хотели, но был звонок".Как же это мелко... Ксения так же добавила: Я работала на МУЗе много лет и знаю что Гендир порядочный человек. это решение другого уровня. я на афишах, как они обьяснят отсутствие?:) Действительно, плакаты с Собчак и другими соведущими церемонии были развешены на улицах Москвы еще месяц назад, однако руководство телеканала ситуацию никак не комментирует. В поддержку Ксении начали выступать многие известные люди. Например, Андрей Малахов сам отказался вести церемонию. Собчак тут же отреагировала: Как же круто не ошибиться в людях. Я всегда говорила неперекор многим -Андрей Малахов ЧЕЛОВЕК. настоящий. ОТКАЗАЛСЯ вести в знак солидарности.. Заменить Собчак, по слухам, предлагали ведущей Ольге Шелест, но та сказала организаторам свое твердое "нет": Что за троллинг! Я не буду вести премию Муза! Выбрали ведущую - следуйте договоренностям. А то уверяли Собчак в любви, а теперь лови гранату! Певец Сергей Лазарев также поддержал Ксению: Ксения @xenia_sobchak может только гордиться собой!за несколько лет превратилась из „Блондинки в шоколаде" в ту, которую боится власть!!! Ксюха,@xenia_sobchak , держись!! захлопнув дверь шоу-биз-телевидения, они только еще шире открыли для тебя дверь в политическую жизнь! УДАЧИ Помимо этого, Собчак также должна была вручать награду ТЭФИ, однако ее в последний момент отстранили от участия. По словам организаторов, решено было не приглашать ее на сцену, поскольку в последний момент изменилась концепция церемонии. Как именно изменилась концепция, постановщики не уточнили, однако заявили, что искать политический подтекст в этом не стоит. Пресс-служба "Первого канала", который будет транслировать церемонию, сообщила газете "Коммерсант", что канал к решению устроителей ТЭФИ никакого отношения не имеет: Первый канал не является организатором церемонии, а является вещателем. Никаких инициатив канала по поводу ведущих церемонии не было и нам абсолютно все равно будет в ней принимать участие госпожа Собчак или нет. Ее участие в церемонии вручения "НИКИ" (тогда Ксения Собчак, которая была одной из ведущих церемонии этой кинематографической премии, спросила со сцены у Чулпан Хаматовой, стала бы она поддерживать Владимира Путина, если бы не занималась благотворительностью - прим. "Коммерсант"), как вы хорошо знаете, из эфира не вырезалось. Сама Собчак так прокомментировала эту ситуацию изданию: Я абсолютно уверена, что это - также одно из звеньев в той ситуации, которая сегодня сложилась вокруг меня: по всем федеральным телеканалам идет зачистка на телепроекты, шоу и церемонии с моим участием. Как дальше будут развиваться события покажет время, однако пока ясно одно - Ксения Анатольевна, как никто другой, умеет привлечь к себе внимание.