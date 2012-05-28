Дэвид Бэкхем на обложке Vogue

Вслед за американским Vogue, поместившим на обложку фотографию мужчины, подался и британский Elle. Впервые в истории журнала его “лицо” украсило изображение представителя сильной половины человечества. Честь стать пионером вновь выпала спортсмену: если Vogue выбрал пловца-олимпийца Райана Лохте, то Elle остановился на кандидатуре футболиста – Дэвида Бекхэма. Райан, однако, на своем ковере запечатлен в дамской компании (и , кстати, первопроходцем в этом отношении он не был: до него трое мужчин успели сняться для обложки Vogue), а вот Бексу предоставили возможность покрасоваться в одиночестве.