Маша Малиновская наслаждается материнством

Маша Малиновская гордится сыном и регулярно радует поклонников семейными фотографиями. Как изменилась жизнь скандальной телеведущей после рождения ребенка? Несмотря на то что отец ребенка бросил Машу Малиновскую, узнав о ее беременности, девушка счастлива, самостоятельно воспитывая сына Мирона. Более того, некогда скандальную телеведущую по праву можно включить в рейтинг самых заботливых и любящих мам отечественного шоу-бизнеса. Звезда называет сына Мирона Мончиком и регулярно публикует фото чада в своем микроблоге, сопровождая их нежными комментариями вроде «Мини я!» и «Мамина радость». Как и многие молодые мамы, ради ребенка Маша Малиновская готова пойти на многое. Телеведущая даже решилась на уменьшение размера губ. Сын Маши пока не ходит в школу, но, кажется, следует ожидать, что он вскоре порадует маму, как порадовал Тину Канделаки ее сын, который блестяще выступил на школьном концерте, или дочь Натальи Водяновой. которая пошла по стопам матери и стала моделью.