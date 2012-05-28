Донателла Верcаче: "Лучшие платья мы создали для Джоли и Лопес"

Глава модного дома Versace Донателла Версаче создала множество необычных вечерних платьев, которые признаны истинным украшением красных ковровых дорожек. Самыми яркими для нее стали необычные наряды для двух див шоу-бизнеса - Дженнифер Лопес и Анджелины Джоли. Донателла рассказала о памятных платьях, которые стали для нее фаворитами в коллекциях Versace. Пожалуй, самым известным нарядом за всю историю итальянского бренда стало полупрозрачное платье Versace для Дженнифер Лопес. Тонкая изумрудная ткань с принтом, имитирующим зелень джунглей, с трудом держалась на загорелом теле певицы. Всю эту хрупкую конструкцию соединяла крупная брошь, заврепленная чуть ниже открытого пупка. Поговаривают, что Джей Ло даже пришлось крепить тончайшую ткань на скотч, чтобы избежать возможного конфуза. Донателла с улыбкой вспоминает тот памятный наряд певицы: Платье в стиле джунглей, в котором блистала Дженнифер Лопес на вручении "Грэмми" в 2000 году, стало своеобразным подвигом швейного мастерства - невесомая вещица, сделанная всего из нескольких кусочков ткани с принтом. Она выглядела невероятно, просто невероятно сексуально, и ее появление вызвало просто сумасшедшую реакцию. Дженнифер, конечно, фантастически сексуальная женщина, но я думаю, что наше платье подчеркнуло этот эффект - оно не оставило сомнений, что она действительно гордится своей чувственностью.