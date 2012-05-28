Аня Рубик показала эротические фото

Аня Рубик вновь интригует публику. Сначала она объявила о выходе нового эротического журнала, а теперь модель (совместно с журналом Oyster Magazine) представила первые фотоработы из будущего издания "25". В новом провокационном проекте, по словам польской манекенщицы, примут участие такие известные модели, как Эбби Ли Кершоу, Аризона Мьюз и Лия Кабеде. Аня также ведет переговоры о сотрудничестве с лучшими мастерами фото-искусства - Рубик хочет привлечь к созданию журнала асов: Энни Лейбовиц, Эллен фон Унверт и Инез ван Ламсвеерде. Среди героинь эротического издания будут не только профессиональные модели, но и известные женщины-фотографы. Этот интересный ход Аня Рубик объяснила так: Я хотела, чтобы журнал был интересен амбициозным и невероятно сильным женщинам, и поэтому я начала изучать людей из своей области - особенно фотографов, которые так неподражаемы - но тут я обнаружила, что среди фотографов работает очень много женщин, поэтому я предложила сотрудничество многим из них. Рубик отметила, что новое издание не будет походить на Playboy - да, на страницах "25" будут представлены фото в стиле "ню", однако эстетика журнала будет совсем другой. Этот журнал будет исследовать тонкие и чувственные стороны человеческой натуры, отраженные на фотографиях. Аня, мы в предвкушении твоего "Дэкамерона".