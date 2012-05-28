Анжелина Джоли ради свадьбы питается пончиками

Анжелина Джоли, которую упрекают за излишнюю худобу, решила потолстеть к собственной свадьбе. Меню для актрисы, состоящее из пончиков, колбасок и картофельного пюре, разработал Брэд Питт, пишет Сегодня. Известно, что Анжелина уже выбрала подвенечный наряд от Версаче, однако ради того, чтобы хорошо в нем смотреться, ей придется набрать несколько кило. Разработать для нее специальный калорийный рацион своего пока что гражданского мужа Джоли попросила сама. Дело в том, что Энджи обожает «фирменные» пончики, которые Питт печет самостоятельно. Теперь он будет делать их не только на завтрак, но и на ужин. Также, Брэд будет пичкать Анжелину пирогами и калорийным картофельным пюре с колбасками По слухам, бракосочетание пары должно было состояться в августе. Однако на Каннском фестивале Питт опроверг эту новость, сказав, что они пока не назначили точной даты свадьбы.