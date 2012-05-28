В молодости Обама был предводителем банды любителей "косячков"

Появившиеся в интернете отрывки биографической книги "Барак Обама: История" американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Маранисса, которая увидит свет только в середине июня, буквально взорвали интернет, вызывав бурную дискуссию. Если верить автору, в старших классах будущий президент США пользовался большим успехом у одноклассников, поскольку являлся главарем "банды" любителей марихуаны. "Как член "банды курителей косячков" (так они себя называли) Барри Обама был одним из зачинателей трендов в курении марихуаны. Так, первым таким трендом была "TA", сокращение от "Total Absorption" (полная абсорбция - курение с полным вдыханием дыма), - рассказывается в книге. - Когда вы были с Барри и его друзьями, если вы неглубоко выдыхали драгоценный pakalolo (марихуана на Гавайском сленге), а не наполняли им полностью легкие, на вас налагался штраф, а в следующий раз, когда раскуривалась "травка", вас не звали". Известен будущий президент был и за изобретение другой техники курения - "roof hits": когда "косяки" раскуривались в машине, курившие закрывали плотно окна, а когда наркотики кончались, они запрокидывали головы и вдыхали остатки дыма, скопившиеся под потолком. Кроме того, прославились также и "перехваты" Обамы: когда косяк передавался по кругу, молодой человек пробирался к нему и с криком "Перехват!" затягивался вне очереди. В автобиографии от 1995 года Обама действительно писал, что довольно часто курил марихуану. В своей книге "Мечты моего отца" Барак Обама писал, что марихуана ему помогала. Но он все же подчеркнул, что не гордится тем, что в молодые годы употреблял наркотики: "Это была ошибка". К выходящей книге, уже наделавшей много шума, в Белом доме отреагировали довольно спокойно. В администрации Обамы считают, что она едва ли навредит президенту в предстоящих президентских выборах. Во-первых, он никогда не отрицал употребления наркотиков. А во-вторых, по результатам опроса, около 56% американцев выступают за легализацию марихуаны.