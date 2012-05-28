Жизель Бундхен покаталась с сыном на качелях

Жизель Бундхен, которую подозревают в "интересном" положении, никак не комментирует появившиеся слухи. Каждую свободную минуту занятая модель старается проводить с сыном Бенджамином. На этот раз мы предлагаем полюбоваться свежими семейными фото Жизель из Бостона, где супермодель часто бывает из-за спортивной карьеры супруга Тома Брэди. На детской площадке Бундхен и сама веселилась, как ребенок - она каталась на качелях, "висла" на турниках и лакомилась сладостями вместе с сыном. Пристальный взгляд папарацци был прикован в фигуре нашей героини - поправилась или нет, стоит ли верить слухам? Но одежда свободного кроя не позволила подтвердить или опровергнуть догадки. ФОТО