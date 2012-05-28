Мэрилину Мэнсону стало плохо в Москве

Мэрилин Мэнсон выступил в Москве 26 мая в клубе Arena Moscow. Музыканту стало плохо еще во время перелета в Россию, поэтому ему пришлось отменить все запланированные экскурсии по столице. Мэрилин Мэнсон (Marylin Manson) приехал в Москву на два дня и собирался посетить достопримечательности. Однако еще в самолете певец почувствовал слабость и решил отдохнуть в отеле. Музыкант вместе со своей командой поселился в лучшем отеле Москвы – Ritz, где совсем недавно останавливались Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Роберт Дауни-младший (Robert Downey,Jr). Мэрилин Мэнсон за два дня выбрался только на выступление в клуб, а все остальное время провел в гостинице. Еду музыканту приносили в номер, но к некоторым блюдам он даже не притронулся из-за плохого аппетита. 43-летний Мэрилин Мэнсон планировал поездку в Россию несколько месяцев, мечтал посетить Красную площадь и Кремль и даже нашел личного гида, однако плохое самочувствие изменило планы певца. Сотрудники отеля признались, что во время визита Мэрилина Мэнсона усилили охрану, опасаясь при этом не поклонников музыканта, а его самого. Однако оказалось, что Мэрилин Мэнсон довольно приятный и интеллигентый человек, который не доставил организаторам никаких хлопот.