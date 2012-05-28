Бизнес-"империя" Пэрис Хилтон наращивает мощь

Похоже, Пэрис Хилтон окончательно решила оставить в прошлом образ скандальной тусовщицы и переквалифицироваться в дальновидную бизнес-леди. На днях бывшая наследница гостиничного бизнеса сообщила о запуске своего очередного аромата под названием Dazzle ("Ослепительный блеск"), который, по прогнозам экспертов, обогатит свою создательницу на 20 миллионов долларов. В то время, как мировые дома мод создают свои парфюмерные шедевры, вдохновившись ослепительной красотой Парижа, Пэрис Хилтон предпочитает в качестве источника вдохновения видеть... саму себя. Ее новый Dazzle будет продаваться в розовом флаконе в виде бриллианта и, по признанию самой создательницы, должен стать воплощением ее внутреннего "я". Светская львица, у которой за плечами уже внушительный опыт в парфюмерном бизнесе (15 ароматов, на минуточку!), поделилась, что каждый ее новый парфюм является отражением перемен в ее жизни: Один или два новых флакона духов, которые я выпускаю в год, показывают, как я меняюсь. Теперь у меня целая коллекция ароматов, которыми я пользуюсь в зависимости от моего настроения: легкие и нежные, яркие и сексуальные. По оценкам экспертов, ее парфюмерная "империя" уже оценивается в полтора миллиарда долларов, а новый Dazzle прибавит в ее копилку еще по меньшей мере 20 миллионов. И это не говоря уже о ее собственных линиях одежды и аксессуаров, которые продаются в 55 фирменных магазинах по всему миру. Доход Пэрис в этом году может составить 140 миллионов долларов. Помимо этого в планы Хилтон входит открытие пляжного клуба Azure Beach Club на Филиппинах. Проект расположен на шести гектарах к югу от крупнейшего города Филиппин Манилы и будет включать в себя частные резиденции для отдыха, пляж и ночной клуб. И ведь это не все - этим летом выходит новый альбом Хилтон при участии хип-хоп исполнителя Flo Rida и группы LMFAO, который будет состоять в основном из танцевальных треков и, как надеется исполнительница, придется по вкусу всем ее поклонникам. Похоже бизнес-леди Хилтон всерьез задумалась о том, чтобы "переплюнуть" по доходам своего знаменитого дедушку и основателя Hilton Hotels Конрада Хилтона, а ведь судя по всему - у нее есть все шансы.