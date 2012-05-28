Губернатор Запорожья не рискнул отведать тюремной «баланды»

Запорожский губернатор Александр Пеклушенко не захотел пробовать, чем кормят заключенных в местных тюрьмах Об этом передает корреспондент портала «Запорожье. Комментарии» из Вольнянской исправительной колонии, которую сегодня посетил губернатор. В частности, Александр Пеклушенко проинспектировал кухню и предложил всем желающим попробовать, чем кормят зэков. Однако сам дегустировать еду не решился. Из всех сопровождавших губернатора лишь депутат областного совета от Партии регионов Олесь Запорожец отведал местные блюда. Он же проверил на прочность лавки, которые изготовляют заключенные, умостившись на одну из них.