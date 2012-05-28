Армани рассказал как добился успеха

Wall Street Journal Magazine посвятил большой материал Джорджио Армани - одному из самых успешных дизайнеров, который к своим 78 годам создал мульмиллиардную корпорацию, занимающуюся выпуском одежды, косметики, вещей для дома, владеющую именным отелем, и продолжает ею управлять. Дизайнер признался изданию, как ему удалось в 2009 году перебороть гепатит. Джорджио, которому на тот момент было 75 лет, употреблял каждое утро некие добавки, пока его не образумил доктор: Мой врач сказал мне: избавься от всей той гадости, что ты пьешь. Армани рассказал и о том, как смог устоять и не продать свой бренд LVMH (как известно, в 1998 году Арно обсуждал с ним возможное партнерство): Мной бы управляли. И я тогда подумал, если они захотят, смогут и так перейти через меня. А продолжателями своего дела Джорджио видит тех, кто входит в его круг "надежных людей" (он называет его на итальянском I Fedeli). В него входят две племянницы и племянник дизайнера. Сильвана и Роберта Армани - дочери старшего брата Джорджио Серджио, а Андреа Камерана - сын младшей сестры Джорджио Розаны. Сильвана рассказала: Не будет нового гения, нового Армани. Скорее, будет множество маленьких Армани. Мы не можем говорить с ним о наследовании, ведь тогда придется вести речь о том времени, когда его уже не будет с нами. Это ужасно. Говорить об этом страшно. Сам же Джорджио заявил: Послушайте, мне надоедают вопросом о преемнике, по крайней мере, последние 15 лет. Вопрос всегда один и тот же, и вот ответ: пока я здесь, я босс. Редактора мод нередко критикуют Армани за то, что он повторяется, предпочитая ему дизайнеров, тяготеющих к модным экспериментам - таких как Марк Джейкобс, Миучча Прада. Сам же он считает, что нужно создавать одежду для обычных людей, а не для обложек журналов и гордится тем, что 99 процентов его вещей с дефиле можно увидеть в обычных магазинах: Это серьезный бизнес, а не игра. Он существует не только для жертв моды. ... Почему я держусь в стороне и не делаю того, что от меня ждут? Потому что я творческий человек, я стремлюсь быть единственным. Дизайнер признался, что думает о будущем своей компании каждый день, "просыпаясь утром и перед сном". Видимо, в этом и заключается один из главных залогов ее успеха.