Служебную записку Стива Джобса продадут с аукциона

На аукцион Sotheby's выставлена служебная записка, составленная будущим гендиректором Apple Стивом Джобсом в 1974 году. В это время Джобс работал в компании Atari. Записка занимает четыре листа и адресована сотруднику Atari Стиву Бристову. В документе Джобс, которому в 1974 году было 19 лет, описывает улучшения, которые, с его точки зрения, можно было бы внести в игру World Cup Football. Игра предназначалась для игровых автоматов. Часть документа набрана на машинке, а часть - написана от руки. На некоторых страницах есть оттиски личной печати Джобса, оформленной на компанию All-One Farm Design. В качестве адреса компании указан адрес гаража родителей Джобса в Пало-Альто, а нижнюю часть штампа занимает буддистская мантра. Записку оценивают в $10-15 тыc. Торги состоятся 15 июня. Ценность записки состоит в том, что она - самый ранний документ за авторством Джобса. Более поздние свидетельства относятся уже к "эпохе Apple", которая началась в 1976 году. В Atari Джобс поступил примерно в 1974 году и проработал там до основания Apple Computer. В компании он занимал должность техника. В 1974 году Джобс сделал в работе семимесячный перерыв, чтобы совершить путешествие в Индию вместе с другом Дэниелом Коттке.