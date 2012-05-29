«Золотая ветвь» досталась фильму «Любовь» Ханеке

Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» — достался фильму «Любовь» австрийского режиссера Михаэля Ханеке. Эта лента об истории отношений двух пожилых людей, которые до конца своих дней сохранили любовь друг к другу. Картина с самого начала считалась фаворитом программы. И, кстати, для Ханеке эта «Золотая ветвь» уже вторая — первую он получил в 2009-м году за картину «Белая лента». «История, которую я рассказываю, — это повторение в художественной форме того обещания, которое я дал своей жене. Не бросать друг друга, если мы окажемся в сходной ситуации. Мне довелось пережить болезнь и смерть родных, я знаю, о чем говорю. Именно после этого я затеял свой фильм» — сказал 70-летний режиссер Михаэль Ханеке. Приз за лучшую женскую роль разделили две румынские актрисы — Кристина Флутур и Космина Стратан. Они сыграли в фильме «За холмами» (девушка возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой свою старинную подругу, единственного близкого ей человека, но та обратилась к Богу, а Бог — серьезный соперник, когда дело касается чувств). Эта тяжеловесная лента (хронометраж — 155 минут) также получила «Пальмовую ветвь» за лучший сценарий. Лучшим актером стал 46-летний актер из Дании Мэдс Миккельсен за картину «Охота». Нашей публике он известен по фильму «Коко Шанель», где сыграл роль русского композитора Игоря Стравинского. По сюжету, герой Мэдса работает воспитателем в детском саду, пока в один прекрасный день его по злосчастному стечению обстоятельств не обвиняют в педофилии. Впрочем, все эти результаты были предсказуемы — картинам благоволили как кинокритики, так и киножюри во главе с итальянским кинематографистом Нанни Моретти. А вот решение отдать Гран при фестиваля, который считается второй по значимости наградой, ленте «Реальность» Маттео Гарроне, многих порядком удивило. Зал встретил это решение свистом. По сюжету, главный герой, неаполитанский торговец рыбой, настолько очарован программой Grande Fratello — аналогом американского «Большого брата», что начинает жить в воображаемом мире. Зрители назвали картину «глупой пустышкой». Недоумение вызвал и выбор лучшего режиссера. Им стал мексиканец Карлос Рейгадас, хотя французские критики присвоили его фильму «После Мрака свет» самый низкий рейтинг за то, что в картине «сюжет маловразумителен, а изображение время от времени оказывается размытым и двоящимся по краям». Премию кинокритиков — ФИПРЕССИ — получил режиссер Сергей Лозница за ленту «В тумане». Картина рассказывает о партизанах времен Великой Отечественной. Сам режиссер, напомним, давно живет и работает в Германии.