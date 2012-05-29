Блейк Лайвли на обложке "греховного выпуска" Bullett Magazine

На обложке летнего номера журнала Bullett Magazine на этот раз появилась Блейк Лайвли. Снимки вы могли уже видеть в блогах вместе с другими новостями из жизни героев сериала "Сплетница". Издание Bullett Magazine, которое выходит раз в три месяца, подготовило для читателей "греховный выпуск" и сделало своей героиней белокурую Блейк. Лукавый взгляд, небрежно взбитая копна волос, темно-красное платье - пожалуй, Блейк действительно смогли придать некую "чертовщинку". А ведь сама актриса в категорию "плохих" девочек никак не попадает. В провокационных нарядах актриса не появляется, скандалов не устраивает, и вообще, как она призналась в одном из интервью, "никогда не спала с кем-то просто так, без отношений". А в жизни 24-летней актрисы, по ее уверениям, было четыре бойфренда. Может, Bullet Magazine и удалось что-то узнать о "темной стороне" Лайвли, но мы узнаем об этом, только когда журнал поступит в продажу.