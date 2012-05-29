Эштон Катчер разрыдался у всех на глазах

Нежданно-нагадано, а, похоже, что бывшие супруги Деми Мур и Эштон Катчер все-таки помирились. Несмотря на то, что Деми и Эштон всячески старались избегать встреч друг с другом, они все-таки столкнулись на вечеринке посвященной дню рождения каббалистского раввинаИехуды Берга, который является их общим другом. Очевидцы утверждают, что парочка поздоровалась довольно сдержанно, но после нескольких слов Эштон и Деми не выдержали и обнялись. Спустя несколько минут Катчер взял в руки микрофон и произнес: "Я хочу попросить прощения у своей жены. В прошлом году я совершил ужасающую ошибку". Он хотел сказать, что-то еще, но слезы помешали актеру и он публично разрыдался. Опешили не только гости, но и сама Деми, изумление которой легко читалось по ее лицу. К слову, незадолго до этого, на своей страничке в социальной сети актриса намекала, что не смотря ни на что, готова простить своего мужа.