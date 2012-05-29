Миллиардер Цукерберг проводит отпуск в отеле экономкласса

Как проводят медовый месяц миллиардеры? Яхты, море, роскошные курорты? Нет, подобное времяпровождение не для Марка Цукерберга. Как рапортуют таблоиды, основатель Facebook и его супруга Присцилла отправились после свадьбы в Европу. Но вовсе не собственной яхте. На днях папарацци заметили пару в Риме. Присцилла и Марк прогуливались в окрестностях Колизея, заглянули в Сикстинскую капеллу, а под вечер решили перекусить в одном из ресторанов. Как выяснилось, на время медового месяца семья самого молодого миллиардера в мире остановилась в небольшом отеле экономкласса. Впрочем, мистер Цукерберг никогда не отличался тягой к роскошной жизни. Напомним, свадьба 28-летнего Марка и 27-летней Присциллы состоялась 19 мая. Это была достаточно скромная церемония, на которой присутствовали преимущественно члены семьи и друзья. Тем временем молодая супруга миллиардера уже пожаловалась приятелям, что медовый месяц проходит вовсе не так, как хотелось бы. По словам Присциллы, сейчас Марк уделяет ей не очень много времени. Даже во время прогулок он занят делами. «Он часами общается с кем-то по BlackBerry. Я пытаюсь с пониманием отнестись к тому, что у него проблемы. Огорчает только то, что помимо решения деловых вопросов он постоянно списывается с толпой друзей», — сетует Присцилла. Стоит отметить, что у Цукерберга сейчас действительно не лучшая ситуация в делах. Публичный дебют Facebook 18 мая прошел с осложнениями, а после первого дня торгов котировки и вовсе обвалились. Торги пятницы, 25 мая, бумаги завершили на отметке 31,91 доллара — на 16 % ниже цены размещения. Ранее инвесторы уже подали иск к Morgan Stanley, сети Facebook и Марку Цукербергу, обвинив их в сокрытии важной информации о перспективах бизнеса Facebook и потребовав компенсации ущерба.