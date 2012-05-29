Присяжнюк выменял у Кернеса трактор на коня

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк выменял у мэра Харькова Геннадия Кернеса трактор на лошадь. Как сообщает корреспондент «Киев. Комментарии», по информации в пресс-службе Харьковского городского совета, на выходных в с. Демидов Вышгородского района Киевской области состоялось открытие стадиона «Диназ». Перед началом матча на поле с командами вышли мэр Харькова Геннадий Кернес и председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк. Глава КОГА поблагодарил харьковчан за визит и подарил коня. В свою очередь, мэр Харькова подарил киевлянам трактор производства Харьковского тракторного завода, предназначенный для ухода за полем стадиона «Диназ». Первым матчем на поле нового стадиона стала игра команд киевских городских и областных властей и их харьковских коллег. Команда Харьковского городского совета победила со счетом 3:1 в товарищеском матче против представителей Киевщины.