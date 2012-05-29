Янукович-младший удивил зрителей ралли-рейда в Олешковских песках

В Херсонской области прошел ралли-рейд "Кубок дюн" - самая изматывающая гонка в крупнейшей пустыне Европы. За первый день соревнований бездорожье "съело" сразу половину участников - автомобили буквально рассыпались на глазах, говорится в сюжете ТСН. Сотни километров в тяжелых Олешковских песках - иностранные спортсмены не могли себе даже представить такой сложной трассы в центре Европы. "Сложные гонки, настоящий ралли-рейд, участок схожа с Дакаром", - признает пилот Богдан Новицкий. Перегрев двигателя - распространенная проблема. Некоторые непоправимо ломали моторы и ночью пристраивали на машины новые, чтобы утром следующего дня снова стартовать. Настоящая борьба за первое место велась между двумя именитыми участниками - украинцем Богданом Новицким и чехом Мирославом Заплиталом. У внедорожника многократного участника Дакара Вадима Нестерчука в первый день разлетелся задний мост. И хотя на следующий день он показал хороший результат, догнать лидеров ему не хватило времени. А вот кто действительно удивил зрителей - сын Президента Виктор Янукович-младший. Ранее он выступал в трофи-рейдах - любил побарахтаться в грязи, а в этот раз приехал на ралли-рейд и показал третий результат в абсолюте. "Трудно бороться с суперпродакшенами, впереди две машины более агрессивной подготовки. И пилоты конечно, да!" - прокомментировал бронзовый призер соревнований. ВИДЕО: ПО ТЕМЕ: Янукович-младший: «Не всегда первый автомобиль как первая женщина»