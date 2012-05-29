Арнольд Шварценеггер изменился до неузнаваемости

Узнать в седобородом почтенном господине "великого и могучего Железного Арни" теперь может далеко не каждый. Картинка достойная времен Второй мировой войны: суровый немец в шлеме, на мотоцикле характерного вида. Ну, быть может не совсем немец, но от этого изображение нисколько не меняется. Но самое главное - этот почтенный гражданин с седой бородой ни кто иной как знаменитый Арнольд Шварценеггер. Уйдя из большой политики "Железный Арни" отрастил себе бороду и пересел с фешенебельный автомобилей на удобные мотоциклы. Признать его в таком виде способен далеко не каждый. И, похоже, что актера этот факт только забавляет. Зато теперь он, абсолютно беспрепятственно может передвигаться по городу. Хотя...его и до подобных экспериментов с собственной внешностью, останавливать никто и не решался.