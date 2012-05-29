"Иностранка" Розинская просит помощи у "Кобры"

О приключениях телеведущей Наталии Розинской, повздорившей с сотрудниками спецподразделения ГАИ «Кобра», а затем избитой в подъезде, уже ходят легенды, и складывается такое впечатление, что не будет этой истории ни конца, ни края. Так вот, пока Розинская в синяках и на костылях ходит по разным ток-шоу, в интернете некто daikontrol выложил видео, на котором Наташа не ругается с гаишником, а просит о помощи на английском языке. ВИДЕО: Help me, please! - жалобным голосом несколько раз обращается она к инспектору и умоляюще вскидывает руки. Розинская говорит, что ей нужна медицинская помощь и еда, но «кобровец» отходит в сторону и признается, что не понимает по-английски. ПО ТЕМЕ: Наталью Розинскую признали виновной по двум статьям Розинская рассказала, где жила с Мельниченко в Украине, и о его бывшей жене Розинская работникам ГАИ: "Я вам устрою вырванные годы, вы козлы, пошел на х...й"