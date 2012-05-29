Мишель Обама взялась опекать подводную лодку

Первая леди США Мишель Обама согласилась стать опекуном строящейся подводной лодки "Иллинойс", названной в честь ее родного штата. Об этом сообщает San Francisco Chronicle. Статус опекуна предполагает, что Мишель Обама будет принимать участие в жизни экипажа, установит личные контакты с моряками, которые будут служить на подлодке, а также с их семьями. Подлодка "Иллинойс" типа "Вирджиния", как сообщает Associated Press, должна войти в состав флота в конце 2015 года. Ее строительство идет в городах Гротон в Коннектикуте и Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии. Весь экипаж "Иллинойса", как сообщает The Hill, будет состоять из женщин. Это будет первая американская субмарина с подобным экипажем. Ранее в 2012 году Мишель Обама уже стала опекуном катера береговой охраны "Страттон". Первые леди США ранее уже были опекунами подводных лодок. Этот статус имели, в частности, супруга Джорджа Буша-младшего Лора Буш и жена Билла Клинтона Хиллари Клинтон. Лора Буш в 2004 году стала опекуном подлодки "Техас", а Хиллари Клинтон с 1994 года опекала "Колумбию". Эта традиция была заложена супругой президента Келвина Кулиджа (1923-1929) Грейс Кулидж. Она была опекуном военного дирижабля "Лос-Анджелес". Американцы брали пример с Европы, в частности, с Британской империи, где опекунами военных судов обычно были члены королевской семьи.