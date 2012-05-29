Жена Цукерберга уже жалуется на мужа

Недавно женившийся основатель Facebook Марк Цукерберг и его молодая супруга Присцилла Чан, исчезнувшие от журналистов сразу после свадьбы, нашлись в отеле в центре Рима, где новобрачные решили провести свой медовый месяц. Об этом сообщает «NEWSru.com», ссылаясь на The Daily Mail. Как пишет издание, почему их выбор пал именно на Рим, неизвестно. Спокойному уединенному отдыху они предпочли активную экскурсионную программу по культовым местам Рима. Так, мультимиллиардера и его жену видели в Сикстинской капелле: молодые люди увлеченно слушали гида, рассказывавшего про 500-летние фрески Микеланджело, украшающие стены и потолки церкви в Ватикане. После этого новобрачные направились в Колизей, а потом прогулялись по Испанской лестнице. Замечены супруги Цукерберг были и в небольшом кошерном ресторане Nonna Betta. «Они выглядели влюбленными. Они разделили тарелку равиоли с артишоками на двоих. Это была очень романтическая сцена», - поделился хозяин заведения Умберто Павончелло, сразу после ухода пары рассказавший о знаменитых посетителях в интернете. Выложил ресторатор и фотографию счета супругов, общая сумма которого составила всего 32 евро (40 долларов). Между тем, по сообщениям друзей жены миллиардера, медовый месяц новобрачных складывается не лучшим образом. Миссис Цукерберг жалуется, что «мужа ничего не интересует, он часами общается с кем-то по BlackBerry и не обращает на меня внимания. Я пытаюсь с пониманием отнестись к тому, что у него проблемы. Огорчает только то, что помимо решения деловых вопросов он постоянно списывается с толпой друзей».