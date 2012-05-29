Бар Рафаэли собралась замуж за Джастина Бибера

Бар Рафаэли сделала официальное заявление о свадьбе с певцом Джастином Бибером: «Мы поженимся через несколько дней». Селена Гомес (Selena Gomez), кажется, приобрела себе соперницу в борьбе за сердце Джастина Бибера (Justin Bieber). Ею стала самая красивая женщина в мире по версии журнала Maxim – топ-модель Бар Рафаэли (Bar Refaeli). Оказалось, Бар имеет виды на популярного среди девочек-подростков 18-летнего певца, которому недавно установили памятник в Лас-Вегасе. «Мы с Джастином собираемся пожениться через несколько дней», – пошутила Бар Рафаэли в интервью одному американскому изданию, когда у нее спросили о планах на замужество. Напомним, что Бар долгое время встречалась с актером Леонардо Ди Каприо, но знаменитый ловелас так и не сделал ей предложение. «Еще мне нравится Том Круз. Он очень классный. Я люблю его в роли Джерри Магуайра и в подобных образах на экране», – добавила Бар. Несмотря на признание секс-символом, Бар Рафаэли не считает себя соблазнительной. «Когда я просыпаюсь утром, я надеваю любимые растянутые джинсы, футболку и, поверьте, совершенно не чувствую себя сексуальной», – призналась топ-модель.