Жена Кличко устроила праздник больным детям

Супруга чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко Наталья, приехала в Донецк, чтобы устроить маленьким пациентам ДГКБ №1 Донецка цветное приключение. Известная фотомодель и мама троих детей рисовала с малышами... "пальчиковыми" красками. А вместо кистей - собственные руки! Такую технику Наталья Кличко выбрала не случайно. Это очень полезно для развития мелкой моторики и хорошо готовит ручку ребенка к "настоящему" рисованию с помощью кисти или карандаша. Как рассказала Наталья, Донецк - один из шести городов благотворительного тура, который она проводит совместно с немецким фондом"Фитоспасатели". Кличко живет в трехэтажной квартире, а на кухне «дружит» с холодильником Дети находятся в больнице на длительном лечении, и чтобы как-то отвлечь малышей от невеселых будней, основатель фонда и глава немецкой компании "Бионорика", профессор Попп вместе с Натальей Кличко вот уже второй год подряд привозят к ним праздник. Самым грустным впечатлением от клиники стало посещение палаты, где лежат выздоравливающие дети из «Дома малютки». Мирно спящие или плачущие на руках у медсестер крохи такие трогательные и беззащитные, что просто не хочется верить их «брошенному» статусу. - Сладкая моя! - приговаривает Наталья, беря на руки маленькую цыганочку по имени Ляна. У этой полугодовалой смуглянки с длиннющими ресницами в пол-лица врожденный порок сердца, ей тяжело дышать, но доброй красивой тете она улыбается вовсю. - Все у тебя обязательно будет, - будто уговаривает не только девочку, а добрые силы, которые должны ей помочь, - и мама, и папа, и братики, и сестрички!.. И собака, и кошка!