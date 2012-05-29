Нападающий «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко считает, что в Украине нет проблемы расизма, поэтому болельщики с любым цветом кожи могут без опасений сюда ехать «У нас нет реальной проблемы расизма. В стране очень тихо, и люди очень доброжелательные. Страна сделала все, чтобы провести этот турнир на высоком уровне. Я знаю, как много работы было сделано за в последние пять лет, построено аэропорты, стадионы . Мы никогда не слышали о проблемах расизма», - приводит сайт ФК «Динамо» слова Шевченко. Тренер «Динамо» Олег Лужный также призвал европейских болельщиков отбросить свои страхи. «Нет, нет, нет, я никогда не слышал об этом. У нас играют нигерийские футболисты ... и я никогда не слышал о расизме», – сказал Лужный. Напомним, в мае британская полиция предупредила своих чернокожих болельщиков, что они могут подвергаться нападениям на расовой почве со стороны украинских ультрас.