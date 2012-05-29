Ким Кардашьян мечтает о теле супермодели

Пышнотелая Ким Кардашьян, оказывается, не слишком довольна своим телом. Звезда реалити-шоу призналась, что хотела бы иметь фигуру супермодели. Ким Кардашьян (Kim Kardashian) не слишком довольна своими пышными формами. В одном из интервью она призналась, что с удовольствием бы стала худой хотя бы на один день, чтобы узнать, каково это. Кроме того, она сообщила, что мечтает о теле супермодели. Правда, это совсем не значит, что Кардашьян не любит себя. Как раз наоборот, подруга Канье Уэста давно приняла свои неидеальные формы, но не отказалась бы стать немного стройнее. «Если бы я могла выбрать себе тело, то я хотела бы, чтобы это было тело супермодели. Было бы здорово быть худой», –призналась Ким Кардашьян в одном из интервью. Кроме того, Кардашьян считает, что нужно принимать себя. «Это процесс. Вы должны научиться любить свое отражение в зеркале. Но бывают времена, когда мне не доставляет удовольствия смотреть на себя. Мы слеплены определенным образом, и никто не в силах этого изменить», – сказала Ким. 31-летняя Ким Кардашьян не всегда уверена в себе, когда демонстрирует свое тело. Ведь, несмотря на усиленные регулярные тренировки в спортзале, ее бедра не уменьшаются. «В Голливуде все привыкли к тощим, как палки, женщинам, но это не про меня. Взрослея, я смотрела на этих худых моделей и чувствовала себя другой. Я не всегда уверена в себе. У меня крупные бедра, как и у многих женщин. И мне мои бедра никогда не нравились», – продолжала Ким. «Я упорно тружусь в тренажерном зале, чтобы выглядеть как модель. Это нелегко, ведь я должна работать над своей фигурой каждый день и тщательно следить за питанием», – добавила Кардашьян. Именно в этом и заключается главный секрет подтянутой фигуры Ким.