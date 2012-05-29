Владимира Кличко застукали в Турции с очаровательной незнакомкой

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко развеялся в Турции, - пишет ТСН-Особливе. Перед стартом подготовки к предстоящему бою с американцем Тони Томпсоном, Владимир в одном из ночных клубов Кемера посещал выступление российской поп-группы "Фабрика". А компанию нашему чемпиону составила очаровательная незнакомка. По словам очевидцев, во время вечеринки пара мило общалась, а потом вместе покинула ночной клуб. Напомним, что подготовку к поединку с Томпсоном Володя начнет 1 июня в австрийском Гоинге.