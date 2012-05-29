В римской галерее выставили "мертвого" Берлускони в гробу

Силиконовое изваяние мертвого Сильвио Берлускони под названием «Мечта итальянцев» появилось в римской галерее, находящейся в двух шагах от Дворца Киджи – места заседаний итальянского правительства. Берлускони, ушедший в отставку с поста премьер-министра в ноябре 2011 года на фоне нарастающего недовольства граждан, изображен лежащим в стеклянном гробу. Его голова покоится на атласной подушке, глаза закрыты, на губах застыла улыбка: «то ли мертв, то ли спит», пишет издание Corriere della Sera. Авторами произведения являются художники Антонио Гарулло и Марио Отточенто – первая гомосексуальная пара, зарегистрировавшая брак в Амстердаме в 2002 году. Инсталляция с мертвым Берлускони, обутым в комичные плюшевые тапочки с Микки Маусом, установлена в Palazzo Ferrajoli – неподалеку от дворца Киджи. «Выбор, очевидно, не случаен», – уверены журналисты газеты. Лежащего в стеклянном гробу Берлускони уже сравнили со «святым», «самодержцем» и «Спящей красавицей». Правая рука бывшего премьера располагается на книге об истории Италии, левая – на расстегнутой ширинке. «Мы подумали именно о Берлускони, о том культе личности, который он создал за годы своего правления», – сказали газете авторы инсталляции, добавив, что поместили экс-премьера в стеклянный саркофаг, как «Ленина или Мао Цзедуна».