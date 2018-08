Мишель Обама выпустила книгу о садоводстве

"Выращенный в США: история огорода Белого дома и садов по всей Америке" (American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America) — так называется вышедшая сегодня в свет книга первой леди Соединенных Штатов Мишель Обамы. 271-страничное издание посвящено садоводству — одному из главных увлечений супруги президента. В своей книге Мишель рассказала, как грамотно озеленить жилище и какие овощи следует выбрать для посадки на огороде, чтобы садоводство из хобби превратилось еще и в компонент здорового образа жизни. Мишель Обама собрала урожай у Белого дома (ФОТО) Супруга Президента собрала последний урожай (ФОТО) Издание наполнено красочными картинками, которые служат внятной инструкцией по ландшафтному дизайну, а также фотографиями из семейного архива, на многих из которых изображен домашний питомец — пес по кличке Бо. Кроме того, в книге Мишель рассказала историю собственной семьи: отца, который и привил ей любовь к саду, а также предков, чье благосостояние едва ли позволяло им обеспечить себя какой-нибудь пищей. Примечательно, что книга Мишель Обамы вышла в свет во Всемирый день здорового пищеварения (World Digestive Health Day). Первая леди Соединенных Штатов давно озабочена проблемами питания в родной стране: в рамках борьбы с детским ожирением Обама создала программу Let's Move!, которая в последние годы все активнее осуществляет свою деятельность на территории Америки. Средства же от продаж новой книги Мишель (стоимость одного экземпляра составляет примерно $30) пойдут в фонд Национальных парков (National Parks Foundation). В рамках продвижения книги первая леди намерена посетить сразу три телешоу: Good Morning America, The View и The Daily Show With Jon Stewart.