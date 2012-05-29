Роберто Кавалли ненавидит Анну Винтур

Роберто Кавалли нашел себе новую музу. Ею стала британская певица Шерил Коул, которую он назвал «идеальной женщиной Cavali». Роберто Кавалли (Roberto Cavalli), который любит посплетничать в своем «Твиттере», признался, что считает Шерил Коул (Cheryl Cole) идеальной женщиной. Все потому, что она «сильная, уверенная в себе и сексуальная». Что ж, похоже, Кавалли знает, о чем говорит, ведь Шерил покорила не только его, но и сердца гостей 65-го Каннского фестиваля, на котором она появилась в роскошном платье с перьями. Роберто Кавалли создал сценический костюм для Шерил Коул, в котором та выступала на одном из шоу талантов. После сотрудничества с певицей Кавалли еще больше утвердился в мысли, что Шерил Коул и одежда от Cavalli созданы друг для друга. «Шерил Коул – идеальная женщина. Она будто рождена носить одежда от Cavalli, ведь она сильная, уверенная в себе и очень сексуальная», – сказал дизайнер. Кавалли и Коул совместными усилиями создали эксклюзивный наряд, украшенный яркими цветными узорами и леопардовым принтом. Дизайнер призналася, что испытал огромное удовольствие, поработав с одной из самых стильных женщин Британии. «Мы с Шерил дружим на протяжение многих лет. Мне было очень приятно с ней сотрудничать и создавать одежду для того выступления на реалити-шоу. Мы использовали особый узор Cavalli Fantasia, смиксовав его с леопардовым принтом», – сказал Кавалли в одном из интервью. Кавалли признался в любви к Шерил Коул спустя некоторое время после того, как раскритиковал американский журнал Vogue и его главного редактора Анну Винтур (Anna Vintour). Дизайнер нелестно отозвался не только о самой влиятельной женщине модной индустрии, но и об американской моде в целом. «Только посмотрите на американскую моду, которую и модой-то не назовешь. Она ужасна настолько, что мне тяжело на все это смотреть. Так называемую американскую моду породили журналисты вроде Анны Винтур, которая хочет, чтобы все женщины были похожи на нее и одевались так же, как она», – сказал Роберто Кавалли. Между тем не все согласны с его высказыванием. Его дизайн, основанный в основном на одежде с анималистическими принтами и вычурными деталями, явно проигрывает минималистичным творениям Александра Ванга и благородным нарядам от Oscar de la Renta.